Yağlıdere'de İlköğretim Haftası kutlandı

Törene, Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkanvekili Ahmet Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Hekim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, ilçede 1522 öğrencinin eğitim öğretime başladığını belirtti.

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