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        Giresun Valisi Serdengeçti, hizmete giren köprülerde incelemelerde bulundu

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Güre ve Aksu mahallelerinde DSİ tarafından yapımları tamamlanan köprülerde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:13 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:21
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        Giresun Valisi Serdengeçti, hizmete giren köprülerde incelemelerde bulundu
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Güre ve Aksu mahallelerinde DSİ tarafından yapımları tamamlanan köprülerde incelemelerde bulundu.

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür'ün de katıldığı incelemelerde Serdengeçti, ilgililerden bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

        Serdengeçti, iki köprünün de hayırlı olmasını diledi.

        Giresun'un altyapı hizmetlerinde DSİ'nin çok ciddi katkılarının bulunduğuna vurgu yapan Serdengeçti, şunları kaydetti:

        "Giresun'un şiddetli yağışlardan dolayı sellere maruz kaldığı dönemler oldu. Bu dönemlerde de vilayetimiz, özel idaremiz, DSİ çok büyük gayret içerisinde oluyorlar. Vatandaşın esenliği ve huzuru için. Gece gündüz demeden çalışılıyor. Şükür bu sene çok ciddi sele maruz kalmadık. Bu alınan tedbirlerle ilgilidir ama inşallah Allah selden, afetten hem Türkiye'mizi hem de vilayetimizi muhafaza eylesin."

        Vali Serdengeçti, DSİ tarafından Giresun'da köprüler, dere ıslahları, barajların da yapıldığını, bu konuda çok ciddi yatırımların yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini sözlerine ekledi.

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ise köprülerin hayırlı olmasını dileyerek, "Devletimize Rabbim zeval vermesin. Bizler de sizlerin verdiği yetkiyle Giresun'umuzun ve bölgemizin tüm sıkıntılarını takip ediyoruz. Giresun halkı en güzel hizmetlere layık." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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