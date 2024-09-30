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        Giresun'da kayıp adamın cesedi dere yatağında bulundu

        Giresun'un Alucra ilçesinde kayıp adam dere yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:20
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        Giresun'da kayıp adamın cesedi dere yatağında bulundu
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        Giresun'un Alucra ilçesinde kayıp adam dere yatağında ölü bulundu.

        İlçenin Suyurdu köyünde dün öğle saatlerinde kaybolan 70 yaşında Ali Keskin'in yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        Sabah saatlerinde Keskin'e ulaşmak için AFAD, AKUT, İHH, jandarma ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Yapılan çalışmalar sonucu Keskin'in cesedi bölgedeki dere yatağında bulundu.

        Keskin'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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