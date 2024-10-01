Dereli'de yeni öğretmenevi inşa ediliyor

Giresun'un Dereli ilçesinde yeni öğretmenevi binasının inşa edildiği bildirildi.

İl Özel İdareden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında Dereli'de yaşanan sel afetinde büyük hasar gören öğretmenevi binasının yeniden yapılması için proje hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut binanın yıkılmasının ardından çalışmalara başlandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Muhammen bedeli 39 milyon lira olan Dereli Öğretmenevi için harekete geçen İl Özel İdaresi, öğretmenevinin ihalesini yaparak çalışmaya başladı. Toplam 4 kat ve 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Dereli Öğretmenevi, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ile yapılacak ve 2025 yılının sonuna bitirilmesi hedefleniyor."