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        Giresun'da "Nesiller Buluşuyor" etkinliği düzenlendi

        Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Nesiller Buluşuyor" etkinliği düzenlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:34
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        Giresun'da "Nesiller Buluşuyor" etkinliği düzenlendi
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        Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Nesiller Buluşuyor" etkinliği düzenlendiği bildirildi.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Yaşlılar Günü" etkinlikleri kapsamında koruma ve bakım altında olan çocuklar ile Giresun Huzurevi sakinlerinin bir araya geldiği belirtildi.

        Açıklamada, keyifli bir etkinliğin gerçekleştirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Çocukları torunları gibi seven yaşlılar ile yaşlıları dede ve nineleri olarak gören çocukların birliktelikleri keyifli anlara sahne oldu. Huzurevi sakinleri çocuklarla hayat tecrübelerini paylaştılar ve onların yaş alma yolculuğunda rehber rolünü üstlendiler. Çocuklar ise her bir deneyimden çıkarımlarda bulunarak sordukları sorular ve öğrenme çabaları ile programın verimliliğini arttırdılar."

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        Galeri

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