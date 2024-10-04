Espiye'de kahverengi kokarca ile mücadele
Giresun'un Espiye ilçesinde fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.
Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve muhtarlar iş birliğinde mahalle ve köylerde çalışma yürütülüyor.
Belediye Başkanı Erol Karadere, çalışmaların Esentepe Mahallesi ile Hacımahmutlu köyünde evlerde ve bahçelerde sürdürüldüğünü belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.