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        Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:52 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:55
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        Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
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        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Kavanoz, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Müftüsü Osman Gülbe, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özlem Çal Duran ile şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Şehit aileleri ile bir süre görüşen Kavanoz, daha sonra şehit mezarlarında dua etti.

        Gaziler ve aileleriyle de sohbet eden Kavanoz, şehit ailelerine ve gazilere gönlülerinin de kapılarının da her zaman açık olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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