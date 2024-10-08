Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.
Kavanoz, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Müftüsü Osman Gülbe, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özlem Çal Duran ile şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.
Şehit aileleri ile bir süre görüşen Kavanoz, daha sonra şehit mezarlarında dua etti.
Gaziler ve aileleriyle de sohbet eden Kavanoz, şehit ailelerine ve gazilere gönlülerinin de kapılarının da her zaman açık olduğunu kaydetti.
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