Giresun'da TÜGVA tarafından "Bir Duruş Mesaj" projesi başlatıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciliğince "Bir Duruş Mesaj" projesi hayata geçirildi.

TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Mümtaz Aydın, Bulancak İlçe Temsilciliği tarafından hazırlanan projenin açılış toplantısında, geçen yıl "Bir Duruş Namaz" projesi ile Giresun'da binlerce gence ulaştıklarını söyledi.

Bu yıl da "Bir Duruş Mesaj" projesi ile "Kur'an bana ne diyor?" konusunu gençlere, halka anlatmaya gayret edeceklerini belirten Aydın, projede emeği geçenlere teşekkür etti.