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        Giresun'da TÜGVA tarafından "Bir Duruş Mesaj" projesi başlatıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciliğince "Bir Duruş Mesaj" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:45
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        Giresun'da TÜGVA tarafından "Bir Duruş Mesaj" projesi başlatıldı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciliğince "Bir Duruş Mesaj" projesi hayata geçirildi.

        TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Mümtaz Aydın, Bulancak İlçe Temsilciliği tarafından hazırlanan projenin açılış toplantısında, geçen yıl "Bir Duruş Namaz" projesi ile Giresun'da binlerce gence ulaştıklarını söyledi.

        Bu yıl da "Bir Duruş Mesaj" projesi ile "Kur'an bana ne diyor?" konusunu gençlere, halka anlatmaya gayret edeceklerini belirten Aydın, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bulancak Temsilcisi Ubeydullah Göktekin ise projeyle farkındalık oluşturmayı planladıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Hazırladığımız 18 çeşit stickeri şehrimizin cadde, sokak, meydan ve toplu alanlarında uygun yerlere asacağız, 'birdurus.com.tr' adıyla oluşturduğumuz web sayfamıza ise stickerlarda bulunan karekodlarla 'Okunmamış Mesajların Var' bölümünde ayetlerle karşılayacağız. Yine '24 Saatte 24 Dakika' etkinliği ile günümüzün en az 24 dakikasını Kur'an-ı Kerim'e ayırmayı teşvik edeceğiz. Bununla birlikte okul ve pansiyonlarımızda 'Kur'an bir kitaptan daha fazlası' konulu söyleşiler gerçekleştireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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