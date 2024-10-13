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        Giresun'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Giresun'da, 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:29 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:29
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        Giresun'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Giresun'da, 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Merkeze bağlı Burhaniye köyünde 62 yaşındaki Bekir Yağmur'dan 4 gündür haber alamaya yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma ekipleri, evde yaptıkları kontrollerde Yağmur'un cesedini buldu.

        Yağmur'un cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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