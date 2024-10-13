Giresun'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Giresun'da, 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Giresun'da, 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Merkeze bağlı Burhaniye köyünde 62 yaşındaki Bekir Yağmur'dan 4 gündür haber alamaya yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, evde yaptıkları kontrollerde Yağmur'un cesedini buldu.
Yağmur'un cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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