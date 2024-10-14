AK Parti Giresun Milletvekili Temür, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Temür, bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, Giresun'a önemli ve güzel hizmetler kazandırıldığını söyledi.

Giresun'da çeşitli dönemlerde yaşanan afetlerin hasarlarının giderilmesi çalışmaları kapsamında 650 milyon lira yardımı aktardığını belirten Temür, bu yöndeki girişimlerin ve çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Giresun-Erimez-Kulakkaya'ya 89 milyon lira aktardığını ifade eden Temür, güzergahta kalan tüm noktalarda çalışma yapılacağını aktardı.

Temür, köylere yönelik içme suyu projesini sürdürdüklerini vurgulayarak, "İçme suyu projelerine büyük önem veriyoruz. Bir yıldır üzerinde çalıştığımız Batlama bölgesinde gölet projemiz var. 13 bin tonluk kapasiteye sahip. Merkezde 32 köye içmesuyu çerçevesinde kayak olacak. İleride 50 köy çıkarabiliriz. Bunun müjdesini iletiyoruz." dedi. Dereli'de 2020 yılında meydana gelen sel afetinde hasar gören ilçe stadının yeniden hizmete açılacağını dile getiren Temür, Giresun'da "Fındık Çarşısı" yapımı için de proje başlatıldığını söyledi.