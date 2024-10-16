Giresun'da kara yolunda yaban keçileri görüntülendi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kara yolunda yaban keçileri görüntülendi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kara yolunda yaban keçileri görüntülendi.
Doğal güzelliklere sahip Şebinkarahisar, yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.
Dağlık alanlarda gezinen yaban keçileri, Şebinkarahisar-Alucra kara yolunda görüntülendi.
Yaban keçileri kara yolunda bir süre bekledikten sonra dağlık alana yönelerek gözden kayboldu.
Kara yolunda daha önce de görüntülenen yaban keçileri, bölgede yaşayanların ilgisini çekiyor.
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