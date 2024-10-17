Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da aranan 6 kişi yakalandı

        Giresun'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da aranan 6 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 14-15 Ekim tarihlerinde Şebinkarahisar, Yağlıdere, Piraziz, Bulancak ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliğiyle operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, "rüşvet verme" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan S.E. kent merkezinde, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay ceza alan A.K. Şebinkarahisar'da, " iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.Ç. Yağlıdere'de gözaltına alındı.

        Piraziz'de "tehdit" suçundan 7,5 ay ceza alan Ş.K. ve "uyuşturucu kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan D.A, Bulancak'ta ise "aykırılık ve silahla tehdit" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.Ö. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Şebinkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        X'te engelleme özelliği değişiyor
        X'te engelleme özelliği değişiyor

        Benzer Haberler

        Türkiye fındık ihracatından 10 sezonda 20,8 milyar dolar kazanç sağladı
        Türkiye fındık ihracatından 10 sezonda 20,8 milyar dolar kazanç sağladı
        Giresun'un Kümbet Yaylası'na kar yağdı
        Giresun'un Kümbet Yaylası'na kar yağdı
        Giresunspor, Sportif Direktör Tolga Seyhan ile yollarını ayırdı
        Giresunspor, Sportif Direktör Tolga Seyhan ile yollarını ayırdı
        Piraziz Devlet Hastanesi'nin acil servisi hizmete girdi
        Piraziz Devlet Hastanesi'nin acil servisi hizmete girdi
        Giresun'da görme engelli 68 yaşındaki Sabri Gün için özel etkinlik
        Giresun'da görme engelli 68 yaşındaki Sabri Gün için özel etkinlik
        Giresun'da kara yolunda yaban keçileri görüntülendi
        Giresun'da kara yolunda yaban keçileri görüntülendi