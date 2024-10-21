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        Giresun'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

        Giresun'un Alucra ilçesi yayla yolunda karda mahsur kalan 7 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:02
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        Giresun'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
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        Giresun'un Alucra ilçesi yayla yolunda karda mahsur kalan 7 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Kurtbeli Yaylası'na giden 2 araç, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        Her iki araçta bulunan 7 kişi, kendi imkanları ile kurtulamayınca AFAD ve jandarmadan yardım istedi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu araçtaki kişileri kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

        Vatandaşların herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bu arada, Çanakçı ve Görele ilçelerini birbirine bağlayan yolda yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

        Giresun İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu taş ve toprak parçaları kaldırılıp, yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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