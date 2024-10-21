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        Sis Dağı Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 kişi, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:59
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        Sis Dağı Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
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        Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 kişi, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Yaklaşık 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede 2 araç içerisinde bulunan 5 kişi mahsur kaldı.

        Vatandaşların jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye Giresun İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

        Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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