Sis Dağı Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 kişi, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 kişi, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Yaklaşık 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede 2 araç içerisinde bulunan 5 kişi mahsur kaldı.
Vatandaşların jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye Giresun İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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