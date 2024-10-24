Yavuzkemal beldesinde turizm altyapı çalışmaları sürüyor

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Belde Belediyesince yörede turizmin gelişimine yönelik altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere, Mavigöl, Göksu Travertenleri, Kulakkaya Yaylası ile çevrili beldenin Giresun'un önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.

Önal, yörenin turizm potansiyelini artırma adına çaba harcadıklarını, bu yönde altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Belde merkezinde elektrik hatlarının yeraltına alındığını, binaların daha modern bir görünüme kavuşturulduğunu ifade eden Önal, "Yavuzkemal belde merkezimizin çehresini değiştirdik. Kent meydanı daha güzel bir hale getirildi." dedi.