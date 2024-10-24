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        Yavuzkemal beldesinde turizm altyapı çalışmaları sürüyor

        Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Belde Belediyesince yörede turizmin gelişimine yönelik altyapı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:22
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        Yavuzkemal beldesinde turizm altyapı çalışmaları sürüyor
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        Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Belde Belediyesince yörede turizmin gelişimine yönelik altyapı çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere, Mavigöl, Göksu Travertenleri, Kulakkaya Yaylası ile çevrili beldenin Giresun'un önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.

        Önal, yörenin turizm potansiyelini artırma adına çaba harcadıklarını, bu yönde altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

        Belde merkezinde elektrik hatlarının yeraltına alındığını, binaların daha modern bir görünüme kavuşturulduğunu ifade eden Önal, "Yavuzkemal belde merkezimizin çehresini değiştirdik. Kent meydanı daha güzel bir hale getirildi." dedi.

        Kulakkaya Yaylası'nda da çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Önal, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kulakkaya, son yıllarda turizmde yoğun talep görmektedir. Biz de belediye olarak halkımızdan gelen talebe daha iyi hizmetler sunma adına çalışıyoruz. Esnaflarımız için ürün satış pazarı kuruyoruz. Burada yörede yetişen tüm ürünlerin satışı gerçekleştirilecek. Kulakkaya merkezi trafiğe kapatıyoruz. Halkımız yayla merkezinde daha rahat gezme imkanına kavuşacak. Kulakkaya Yaylamız daha modern bir hal kazanacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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