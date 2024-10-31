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        Görele'de kahverengi kokarca ile mücadele için ilaçlama makinesi dağıtıldı

        Görele ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında ilaçlama makinesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:33
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        Görele'de kahverengi kokarca ile mücadele için ilaçlama makinesi dağıtıldı
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        Görele ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında ilaçlama makinesi dağıtıldı.

        Görele Ziraat Odası Başkanlığınca başlatılan "yarısı bizden" kampanyası kapsamında tedarik edilen 48 ilaçlama makinesi, ilaç, kıyafet ve maske, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle köy ve mahalle muhtarlarına teslim edildi.

        Belediye Başkanı Hasbi Dede, kahverengi kokarcanın tarım ürünleri için ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

        Zararlı mücadelede üreticilerin destekçisi olduklarını belirten Dede, doğru zamanda birlikte hareket edilerek kahverengi kokarcanın üstesinden gelinebileceğini aktardı.

        Oda Başkanı Özcan Öner ise etkin bir mücadele sağlayarak tarımsal verimliliği korumak mecburiyetinde olduklarının altını çizerek, "Bu noktada muhtarlarımızın öncülüğünde, her köyde yürütülecek mücadeleye büyük bir inançla destek oluyoruz. Kampanyanın hayata geçmesinde emeği geçen tüm paydaş ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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