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        Giresun'da tatlı patatesin çiftçiye yeni gelir kaynağı olması hedefleniyor

        Giresun'da, ana vatanı Güney Amerika olan tatlı patates üretiminin yaygınlaştırılması ve yöre çiftçisine fındığın yanında ek gelir sağlaması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:33
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        Giresun'da tatlı patatesin çiftçiye yeni gelir kaynağı olması hedefleniyor
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        Giresun'da, ana vatanı Güney Amerika olan tatlı patates üretiminin yaygınlaştırılması ve yöre çiftçisine fındığın yanında ek gelir sağlaması hedefleniyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında mayıs ayında Dereli, Bulancak ve Alucra ilçelerinde 3 hektar alana deneme amaçlı 12 bin patates fidesi toprakla buluşturuldu.

        Kasım ayıyla hasadına başlanan tatlı patatesten bu yıl 500 kilogram rekolte bekleniyor. Gelecek yıl ekim alanının 10 hektara ve üretim miktarının da bir tonun üzerine çıkarılması hedefleniyor.

        AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, AA muhabirine, projenin çiftçilere fındığın yanında ek gelir sağlaması adına önemli olduğunu söyledi.

        Bu yıl deneme amaçlı yapılan patates ekiminden olumlu sonuçlar alındığına işaret eden Elmas, "Bundan sonraki süreçte tatlı patates üretimini bölgemizde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Çok değerli bir ürün. Bölgemizde üretimi yaygınlaştırarak insanlarımıza ek gelir temin etmek istiyoruz. Arazilerimizi de daha verimli kullanmış olacağız. Bölgemize hayırlı olsun." dedi.

        Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal ise yörede tarım ürünlerini çeşitlendirme adına tatlı patates üretimine de başladıklarını belirtti.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de teşvikleriyle beldede ekim alanları kurduklarını vurgulayan Önal, "Bu yıl ilk kez deneme amaçlı ekim yaptık. Hasat süremiz başladı. İlk elde edilen ürünlerle patatesin bölgemize uyumlu ve verimli olduğunu gözlemledik." diye konuştu.

        Önal, pazarlama konusunda bir sorunlarının bulunmadığını, şimdilik Giresun'da satış planladıklarını, daha sonra yurt genelini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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