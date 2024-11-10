Giresun'da tatlı patatesin çiftçiye yeni gelir kaynağı olması hedefleniyor

Giresun'da, ana vatanı Güney Amerika olan tatlı patates üretiminin yaygınlaştırılması ve yöre çiftçisine fındığın yanında ek gelir sağlaması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında mayıs ayında Dereli, Bulancak ve Alucra ilçelerinde 3 hektar alana deneme amaçlı 12 bin patates fidesi toprakla buluşturuldu.

Kasım ayıyla hasadına başlanan tatlı patatesten bu yıl 500 kilogram rekolte bekleniyor. Gelecek yıl ekim alanının 10 hektara ve üretim miktarının da bir tonun üzerine çıkarılması hedefleniyor.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, AA muhabirine, projenin çiftçilere fındığın yanında ek gelir sağlaması adına önemli olduğunu söyledi. Bu yıl deneme amaçlı yapılan patates ekiminden olumlu sonuçlar alındığına işaret eden Elmas, "Bundan sonraki süreçte tatlı patates üretimini bölgemizde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Çok değerli bir ürün. Bölgemizde üretimi yaygınlaştırarak insanlarımıza ek gelir temin etmek istiyoruz. Arazilerimizi de daha verimli kullanmış olacağız. Bölgemize hayırlı olsun." dedi.