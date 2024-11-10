Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında Giresun'un ilçelerinde anıldı

Güce Belediye Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Ensar Çelik ve Belediye Başkan Vekili Adnan Kara tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Kaymakam Seda Ünlü ile Belediye Başkan Vekili Özcan Kır tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

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