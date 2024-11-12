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        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 19:34 Güncelleme: 12.11.2024 - 19:38
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        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler M.A. ve M.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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