Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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