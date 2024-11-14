Yağlıdere'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Ali Kayhan Çıtlakoğlu, madde, internet ve bilgisayar, tütün ve alkol bağımlılığı ile mücadele amacıyla ilçede yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Emniyet Amir Vekili Ziya Diner, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili İbrahim Yuva, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İlçe Müdür Vekili Ersoy İleri katıldı.

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