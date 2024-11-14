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        Yağlıdere'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:39 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:43
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        Yağlıdere'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Emniyet Amir Vekili Ziya Diner, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili İbrahim Yuva, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İlçe Müdür Vekili Ersoy İleri katıldı.

        Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Ali Kayhan Çıtlakoğlu, madde, internet ve bilgisayar, tütün ve alkol bağımlılığı ile mücadele amacıyla ilçede yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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