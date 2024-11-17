AK Parti Yağlıdere İlçe Başkanlığına Kara seçildi

Kara, kongrede birlik ve beraberliği devam ettirdiklerini belirterek, kongrenin yeni yönetim kurulu üyelerine ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Yağlıdere 8. Olağan Kongresi'ne, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, Üçtepe Belediye Başkanı Harun Öztürk, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve partililer katıldı.

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