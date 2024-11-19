Espiye'de kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Taflancık ve Bahçecik köyünde düzenlenen toplantıda, üreticilere kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri ve zamanlaması konularında bilgi aktarıldı.
Espiye Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, üreticileri zor duruma sokan bu tehdidi ortadan kaldırmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Zararlıya karşı biyolojik ve kimyasal mücadele yapıldığını belirten Küp, kahverengi kokarcanın kışı geçireceği alanlarda tedbir alınması gerektiğinin altını çizdi.
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