Espiye'de kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Taflancık ve Bahçecik köyünde düzenlenen toplantıda, üreticilere kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri ve zamanlaması konularında bilgi aktarıldı.

Espiye Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, üreticileri zor duruma sokan bu tehdidi ortadan kaldırmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.