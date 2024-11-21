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        Giresun'da ev yangınında hasar oluştu

        Giresun'un Alucra ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:26 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:45
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        Giresun'da ev yangınında hasar oluştu
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        Giresun'un Alucra ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        İlçenin İğdecik köyünde H.Y'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, Alucra Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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