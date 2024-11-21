Giresun'da ev yangınında hasar oluştu
Giresun'un Alucra ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Giresun'un Alucra ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
İlçenin İğdecik köyünde H.Y'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Alucra Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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