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        Giresun'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi

        Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:01
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        Giresun'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi
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        Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Müdürlük binasındaki salonda düzenlenen etkinlikte, son 2 yılda yapılan çalışmalar katılımcılara aktarıldı.

        Gazi Özcan Algül ve Yavuz Gündoğdu, Giresun Üniversitesi öğrencileri ile sohbet etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, gazilere teşekkür belgesi takdim etti.

        Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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