Giresun'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, gazilere teşekkür belgesi takdim etti.

Gazi Özcan Algül ve Yavuz Gündoğdu, Giresun Üniversitesi öğrencileri ile sohbet etti.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

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