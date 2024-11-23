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        MHP Giresun yönetiminden Giresunspor'a ziyaret

        MHP Giresun İl Başkanı Salih Akgün, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:48 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:53
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        MHP Giresun yönetiminden Giresunspor'a ziyaret
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        MHP Giresun İl Başkanı Salih Akgün, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'u ziyaret etti.

        Akgün ve beraberindekiler, Giresunspor Tesislerinde Kulüp Başkanı Emin Eltuğral ve diğer ilgililerle bir araya geldi.

        Başkan Eltuğral, ziyaretleri dolayısıyla Akgün'e teşekkür etti.

        Akgün, Giresunspor'un yarın konuk edeceği M.J. Erbaaspor maçı öncesindeki antrenmanda takıma başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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