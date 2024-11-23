MHP Giresun yönetiminden Giresunspor'a ziyaret
MHP Giresun İl Başkanı Salih Akgün, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'u ziyaret etti.
MHP Giresun İl Başkanı Salih Akgün, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'u ziyaret etti.
Akgün ve beraberindekiler, Giresunspor Tesislerinde Kulüp Başkanı Emin Eltuğral ve diğer ilgililerle bir araya geldi.
Başkan Eltuğral, ziyaretleri dolayısıyla Akgün'e teşekkür etti.
Akgün, Giresunspor'un yarın konuk edeceği M.J. Erbaaspor maçı öncesindeki antrenmanda takıma başarı diledi.
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