Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun, Ordu ve Trabzon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Giresun, Ordu ve Trabzon'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:19 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun, Ordu ve Trabzon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun, Ordu ve Trabzon'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giresun Valiliği önündeki ilk törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'ndeki törenle devam etti.

        Törende, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu.

        Emekli öğretmenlere ödüllerinin verildiği tören, öğrencilerinin sunduğu tiyatro gösterisiyle sona erdi.

        Kutlama törenlerine, Vali Vekili Şahin Bayhan, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Ordu

        Ordu'daki ilk tören Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun anıta çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Kutlama etkinlikleri Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde devam etti.

        Ordu Atatürk Anadolu Lisesinin düzenlediği programda konuşmalar yapıldı, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

        Ordu Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenlerinin halk oyunları gösterisiyle sona eren programa Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        - Trabzon

        Atatürk Alanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tören sonrası Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Kızıltoprak, insan hayatını en çok etkileyen kişilerin öğretmenler olduğunu vurgulayarak, "Çocukların beynine girmekten önce kalbine girmeyi hedefleyen bir camiaya sahibiz. Öğretmenliğin, memuriyet değil daha çok kalpleri inşa eden ve mutluluk oluşturan bir meslek olduğunu düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, yeni nesil inşa etme görevini onlara vermiş." dedi.

        Milli Eğitim Müdürü Uygun da öğretmenliğin sorumluluğu ağır, fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleği olduğuna dikkati çekerek, "Eğitimin temel gayesi, taze dimağları, evrensel değerlerin ışığında, üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan video izlendi, emekli olan öğretmenler adına temsilen 8 öğretmene belgeleri verildi.

        Mesleğe yeni başlayan 24 aday öğretmenin yemin ettiği programda, müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor
        Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"

        Benzer Haberler

        Giresun, Ordu ve Bayburt'ta soğuk hava ve kar etkili oluyor
        Giresun, Ordu ve Bayburt'ta soğuk hava ve kar etkili oluyor
        MHP Giresun yönetiminden Giresunspor'a ziyaret
        MHP Giresun yönetiminden Giresunspor'a ziyaret
        Basketbol antrenörü Salim Taslı, yeni "Alperen"lerin peşinde
        Basketbol antrenörü Salim Taslı, yeni "Alperen"lerin peşinde
        Giresun'da ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
        Giresun'da ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
        Yağlıdere'de akılcı ilaç kullanımı konusunda vatandaşlar bilgilendirildi
        Yağlıdere'de akılcı ilaç kullanımı konusunda vatandaşlar bilgilendirildi
        AK Parti Giresun Merkez 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Giresun Merkez 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı