Giresun'da heyelan sonucu kapanan kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışının etkili olduğu Dereli ilçesinin Kuzalan mevkisinde Giresun'un Sivas ile de ulaşımını sağlayan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.