Giresun'da heyelan sonucu kapanan kara yolu ulaşıma açıldı
Giresun'da heyelan sonucu kapanan Dereli-Şebinkarahisar kara yolu ulaşıma açıldı.
Giresun'da heyelan sonucu kapanan Dereli-Şebinkarahisar kara yolu ulaşıma açıldı.
Kar yağışının etkili olduğu Dereli ilçesinin Kuzalan mevkisinde Giresun'un Sivas ile de ulaşımını sağlayan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan meydana geldi.
Yamaçtan yola kayan toprak ve kaya parçaları, Karayolları ekiplerince kaldırıldı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kara yolu trafiğe açıldı.
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