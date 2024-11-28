Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da silah imalatı ve kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Giresun'da silah imalatı ve kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 21:01 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da silah imalatı ve kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da silah imalatı ve kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

        Operasyon kapsamında 8 adreste yapılan aramada, 5 el yapımı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 149 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 6 adet 9 milimetre tabanca şarjörü ve tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si için adli kontrol kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mücadele oynanıyor!
        Mücadele oynanıyor!
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Lübnanlılar evlerine döndü
        Lübnanlılar evlerine döndü
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        Giresun'da fındık üreticilerine yönelik budama eğitim kursu düzenlendi
        Giresun'da fındık üreticilerine yönelik budama eğitim kursu düzenlendi
        Giresun Valisi Serdengeçti, Espiye'yi ziyaret etti
        Giresun Valisi Serdengeçti, Espiye'yi ziyaret etti
        Eğribel Tüneli'nde ulaşım yeniden sağlandı
        Eğribel Tüneli'nde ulaşım yeniden sağlandı
        Üçtepe beldesinde kar nedeniyle kapanan mahalle yolları açıldı
        Üçtepe beldesinde kar nedeniyle kapanan mahalle yolları açıldı
        Orta ve Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Orta ve Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Hayalini gerçekleştirip doktor oldu, hemşire annesiyle aynı hastanede görev...
        Hayalini gerçekleştirip doktor oldu, hemşire annesiyle aynı hastanede görev...