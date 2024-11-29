Espiye'de vefat eden öğretmenin adı kütüphaneye verildi

Kütüphane ile Yel'in hatırasının her zaman yaşayacağını belirten Erdoğan, kitapseverlerden kütüphaneye kitap bağışlamalarını istedi.

Okul Müdürü Nihat Erdoğan, Yel'in adını yaşatmak için öğretmenler ve öğrencilerinin desteği ile kütüphane oluşturduklarını söyledi.

İngilizce Öğretmeni Ertuğrul Yel'in ismi, görev yaptığı Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.

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