Espiye'de vefat eden öğretmenin adı kütüphaneye verildi
Giresun'un Espiye ilçesinde 22 Ekim'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphaneye verildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde 22 Ekim'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphaneye verildi.
İngilizce Öğretmeni Ertuğrul Yel'in ismi, görev yaptığı Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.
Okul Müdürü Nihat Erdoğan, Yel'in adını yaşatmak için öğretmenler ve öğrencilerinin desteği ile kütüphane oluşturduklarını söyledi.
Kütüphane ile Yel'in hatırasının her zaman yaşayacağını belirten Erdoğan, kitapseverlerden kütüphaneye kitap bağışlamalarını istedi.
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