Çamoluk'ta okul servislerine yönelik kış denetimi yapıldı
Giresun'un Çamoluk ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servisleri denetlendi.
Giresun'un Çamoluk ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servisleri denetlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği iş birliğinde Şehit Hamza Kacaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi önündeki denetimlerde, polis ekiplerince araçlar teknik ve öğrenci güvenliği açısından kontrol edildi.
Ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda, Alucra Jandarma Komutanlığı Trafik Timince özellikle kış şartlarında güvenli araç kullanımı ve öğrencilerin can güvenliği için alınması gereken önlemler konusunda sürücüler bilgilendirildi.
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