Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Görele Belediyespor'da başantrenör Dinler ile yollar ayrıldı

        Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Görele Belediyespor, başantrenör Hakan Dinler ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 23:12 Güncelleme: 30.11.2024 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görele Belediyespor'da başantrenör Dinler ile yollar ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Görele Belediyespor, başantrenör Hakan Dinler ile yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dinler ile yolların ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Dinler'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad'a darbe iddiası
        Esad'a darbe iddiası
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        İsrail yine vurdu: 40'tan fazla ölü!
        İsrail yine vurdu: 40'tan fazla ölü!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Giresun'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Çamoluk'ta okul servislerine yönelik kış denetimi yapıldı
        Çamoluk'ta okul servislerine yönelik kış denetimi yapıldı
        Giresun'daki Kulakkaya Yaylası beyaza büründü
        Giresun'daki Kulakkaya Yaylası beyaza büründü
        Espiye'de vefat eden öğretmenin adı kütüphaneye verildi
        Espiye'de vefat eden öğretmenin adı kütüphaneye verildi
        70 yıldır fındık dallarından sepet örerek dede mesleğini yaşatıyor
        70 yıldır fındık dallarından sepet örerek dede mesleğini yaşatıyor