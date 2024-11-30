Görele Belediyespor'da başantrenör Dinler ile yollar ayrıldı
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Görele Belediyespor, başantrenör Hakan Dinler ile yollarını ayırdı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Görele Belediyespor, başantrenör Hakan Dinler ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dinler ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Dinler'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.