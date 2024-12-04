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        Giresun'da elektrikli araç yangınına battaniye yöntemiyle müdahale tatbikatı yapıldı

        Giresun'da elektrikli araç yangınına battaniye yöntemiyle müdahale edilen tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:27 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:34
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        Giresun'da elektrikli araç yangınına battaniye yöntemiyle müdahale tatbikatı yapıldı
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        Giresun'da elektrikli araç yangınına battaniye yöntemiyle müdahale edilen tatbikat gerçekleştirildi.

        Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Aksu mevkisindeki festival alanında düzenlenen tatbikat öncesi katılımcılara teorik eğitim verildi.

        Daha sonra güvenli alanda, içerisine lityum batarya yerleştirilen hurda otomobil yakıldı. İtfaiye personeli, alevlerin belirli ısıya ulaşmasıyla araç yangınları için özel üretilen, "perde" adı verilen malzemeyle otomobilin üzerini tamamen kapattı. Isının belirli bir noktaya düşmesiyle yangın söndürüldü.

        Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Kayhan, gazetecilere, elektrikli araç yangınlarına karşı geliştirilen ürünü test etmek için tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yeni geliştirilen bir ürünü tatbikat ile test ettiklerini aktaran Kayhan, elde ettikleri deneyimin diğer itfaiye teşkilatlarıyla paylaşılacağını belirtti.

        Kayhan, tatbikatta alevlerin 1200 santigrat dereceye ulaştığında perdenin otomobilin üzerine kapatıldığını ifade ederek, "Termal kameralarla bu sıcaklığın 900, 800, 600 ve 300 santigrat dereceye düştüğü gözlemlendi. 100 santigrat derecenin altına geldiğinde suyla soğutma yapıldı, daha sonra 50 santigrat dereceye geldiğinde perde açılarak su ve köpükle müdahale edildi." dedi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Olcay Bal ise itfaiye teşkilatlarının güncel olarak eğitimlerine devam etmesinin doğru bir adım olduğunu kaydetti.

        Dünyada ve Türkiye'de elektrikli araç yangınlarına müdahalede bir standart olmadığının altını çizen Bal, şöyle konuştu:

        "Biz itfaiye teşkilatları olarak bunu kendimize dert edindik. Yaptığımız çalışmalarda elimizdeki müdahale ekipmanlarının nasıl kullanılacağı yönünde çeşitli eğitim ve tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da Giresun itfaiyesinin yaptığı çalışma çok değerli, biz de Trabzon itfaiyesi olarak buna destek vererek itfaiyecilik mesleğinin gelişmesi ve sahada ortaya çıkan yeni problemlere müdahale tekniklerinin gelişmesi anlamında çok değerli buluyoruz."

        Tatbikata Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun, Rize, Kırıkkale, Çorum ve Erzincan'daki belediyelerin itfaiye teşkilatındaki personel ile Giresun Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümündeki öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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