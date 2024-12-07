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        Görele Belediyespor Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Seyfettin Uzun getirildi

        Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Görele Belediyespor'da başantrenörlük görevine Seyfettin Uzun getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:57
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        Görele Belediyespor Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Seyfettin Uzun getirildi
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Görele Belediyespor'da başantrenörlük görevine Seyfettin Uzun getirildi.

        Takımla antrenmana çıkan Uzun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıldır Süper Lig'de mücadele eden Görele Belediyespor'un bu yıl Avrupa'da da ülkeyi iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

        Takımın Avrupa hedefinin devam edeceğini belirten Uzun, "Sporcu kardeşlerimizin katkılarıyla bunu başaracağımıza inanıyorum. Amacımız onları daha güzel yerlere getirmek. Başarı geldikçe sporcularında istek ve şevki artacaktır." dedi.

        Seyfettin Uzun, Görele'de hentbol altyapısının da güçlü olduğunu vurgulayarak, "Görele'de altyapıdaki kızların hentbola bu kadar ilgi göstermesi güzel oldu." diye konuştu.

        Uzun, sezonun geri kalan bölümünde daha başarılı bir performans ortaya koymaya çalışacaklarını aktardı.

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