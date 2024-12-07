Görele Belediyespor Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Seyfettin Uzun getirildi

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Görele Belediyespor'da başantrenörlük görevine Seyfettin Uzun getirildi.

Takımla antrenmana çıkan Uzun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıldır Süper Lig'de mücadele eden Görele Belediyespor'un bu yıl Avrupa'da da ülkeyi iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Takımın Avrupa hedefinin devam edeceğini belirten Uzun, "Sporcu kardeşlerimizin katkılarıyla bunu başaracağımıza inanıyorum. Amacımız onları daha güzel yerlere getirmek. Başarı geldikçe sporcularında istek ve şevki artacaktır." dedi.