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        Giresun'a okullar doğal gaza kavuşuyor

        Giresun İl Özel İdaresi tarafından 15 okulun doğal gaz dönüşümünün gerçekleştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:38
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        Giresun'a okullar doğal gaza kavuşuyor
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        Giresun İl Özel İdaresi tarafından 15 okulun doğal gaz dönüşümünün gerçekleştirildiği bildirildi.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, yıl içerisinde Bulancak, Piraziz, Keşap, Tirebolu, Görele, Dereli, Espiye, Çamoluk ve Alucra ilçelerinde 15 okulun doğal gaz dönüşüm tamamlandığı belirtildi.

        Çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İl Özel İdaresinin yaptığı bu önemli çalışma ile gerek okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler, gerekse öğretmenler kış soğuklarının bastırdığı bu günlerde sıcak bir ortama kavuşmuş oldu." ifadesi kullanıldı.

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