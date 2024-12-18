Alucra'daki tesislere spor aletleri teslim edildi

Akın, spor salonlarındaki yeni ekipmanların vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirterek, "İlçemizde uzun süredir eksikliği hissedilen spor aletleri, il müdürlüğümüzün desteğiyle temin edilerek kuruma teslim edildi. Kurulumları tamamlanan cihazlarla spor yapmak isteyen tüm hemşehrilerimizi kurumumuza davet ediyoruz." dedi.

Alucra Gençlik ve Spor Müdürü Murat Akın, gazetecilere, kasımda yapılan ihale sonucunda, ilçedeki tesislere 29 spor aleti kurulduğunu söyledi.

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