Espiye'de TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Giresun Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Müftülük toplantı salonunda organize edilen toplantıda TARSİM'in işleyişi ve bu yılki uygulamalar çiftçilere aktarıldı.

Ayrıca, arıcılık (arılı kovan) sigortası, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortası ile prim destekleri konularında sunum eşliğinde üreticilere bilgiler verildi.