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        Espiye'de TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:46 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:55
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        Espiye'de TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Giresun Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Müftülük toplantı salonunda organize edilen toplantıda TARSİM'in işleyişi ve bu yılki uygulamalar çiftçilere aktarıldı.

        Ayrıca, arıcılık (arılı kovan) sigortası, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortası ile prim destekleri konularında sunum eşliğinde üreticilere bilgiler verildi.

        Toplantıya TARSİM Giresun Bölge Müdür Yardımcısı Burhan Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp mahalle ve köy muhtarları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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