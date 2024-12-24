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        Giresun'da öğrencilere yönelik eğitim faaliyeti düzenlendi

        Giresun'da öğrencileri bilinçlendirme ve toplumsal farkındalığı artırma amacıyla çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:40 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:44
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        Giresun'da öğrencilere yönelik eğitim faaliyeti düzenlendi
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        Giresun'da öğrencileri bilinçlendirme ve toplumsal farkındalığı artırma amacıyla çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri organize edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitim ve faaliyetler Valilik koordinesinde üniversite ile ilkokullarda İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Giresun Üniversitesi iş birliğiyle, Eynesil Meslek Yüksekokulu ile Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine yönelik seminer organize edildi.

        Seminerde, radikalizm, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, madde bağımlılığı ve zararları konularında bilgilendirme yapıldı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele TUBİM Büro Amirliği tarafından, Eynesil Meslek Yüksekokulu ile Görele Güzel Sanatlar Fakültesindeki seminerde ise "Narko Gençlik Modülü" ile uyuşturucu madde ile mücadelede etkin bir rol üstlenen "UYUMA" mobil uygulaması tanıtıldı.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce de Yeşilgiresun İlkokulu öğrencilerine yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında eğitim düzenledi.

        Eğitimde, trafik işaret ve levhalarının önemi, emniyet kemeri kullanımı, yaya ve okul geçidi kuralları ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar anlatıldı.

        Etkinliklerle öğrencilere, bilinçli bireyler olmaları yönünde bilgi aktarılarak toplum güvenliğine katkı sağlanması hedeflendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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