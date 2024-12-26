Genç girişimci 17 ülkeye taşıyıcı bant sistemi ihraç etti

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da kurduğu taşıyıcı bant sistemleri firmasını devlet desteği ile büyüten genç girişimci, 17 ülkeye ihracat yaptı.

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 2018'de mezun olduktan sonra yüksek lisansını tamamlayan 28 yaşındaki Muhammed Usta, Giresun'un Bulancak ilçesinde konveyör adı verilen taşıyıcı bant sistemi üreten firmada bir yıl çalıştı.

Ürettiği taşıyıcı bant sistemlerini 2023'te ilk olarak Portekiz'e ihracat eden Usta, kısa sürede ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Bulgaristan ve Romanya'nın da aralarında bulunduğu 17 ülkeye dış satış gerçekleştirmeyi başardı.

Tecrübeli iki arkadaşının da desteği ile 22 kişinin istihdam edildiği işletme kurmaya karar veren Usta, hibe ve girişimcilik konularında çeşitli araştırma yaptı.

İmalatını yaptıkları ilk ürünü Portekiz'e ihraç etmelerinin kendilerine cesaret verdiğini belirten Usta, bunun yurt içi pazarda kendilerine referans olduğunu ifade etti.

Firmanın sahibi Muhammet Usta, AA muhabirine, uluslararası pazar deneyiminin de etkisiyle, arkadaşlarıyla "Ne kaybederiz ki?" diyerek şirket kurma kararı aldıklarını söyledi.

Usta, uluslararası pazarda birçok firma ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Yaptığımız ve yapacağımız işleri anlattık. Biraz da fazla çalışma sonucunda 17 ülkeye ihracat gerçekleştirdik, tabii bunların başında ABD, Kanada, Almanya, İspanya ve Portekiz gibi ülkeler geliyor. Çoğu Avrupa ülkesi ama bizim için en mühim olan çok uzakta olduğu için ABD oldu. Orası bizim için gerçekten zor oldu." dedi.

Almanya'daki bir firma ile çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Usta, "Uçak gövdelerini işleyen CNC makinelerin akustik kabinlerini imal ediyoruz. Yer imkanı bulabilirsek bu işi daha da geliştirip istihdamı 100 kişiye çıkarma hedefimiz var." diye konuştu.

Usta, ürün imalatı ve pazarlama kısmında dış pazardan taleplerin olduğunu ancak imalat yaptıkları yerin küçük olması dolayısıyla zorlandıklarına işaret etti.