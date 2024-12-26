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        Giresun'da Kıbrıs gazisi Akkurt son yolculuğuna uğurlandı

        Giresun'da 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Salim Akkurt'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:28
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        Giresun'da Kıbrıs gazisi Akkurt son yolculuğuna uğurlandı
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        Giresun'da 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Salim Akkurt'un cenazesi toprağa verildi.

        Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Akkurt için Şebinkarahisar ilçesinde tören düzenlendi.

        Kıbrıs gazisinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Çağlayan Köyü Camisine getirildi.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Akkurt'un cenazesi buradaki aile kabristanlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, Akkurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şebinkarahisar Kaymakamı Yasin Ardıç, Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Halil Ertem, Şebinkarahisar Askerlik Şubesi Başkan Hasan Karabulut ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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