Giresun'da Kıbrıs gazisi Akkurt son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Akkurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şebinkarahisar Kaymakamı Yasin Ardıç, Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Halil Ertem, Şebinkarahisar Askerlik Şubesi Başkan Hasan Karabulut ve vatandaşlar katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Akkurt için Şebinkarahisar ilçesinde tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.