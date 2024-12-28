Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresunspor Kulübü Başkanı Eltuğral, kongre kararı almayı düşünmediklerini açıkladı

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Emin Eltuğral, kongre kararı almayı düşünmediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresunspor Kulübü Başkanı Eltuğral, kongre kararı almayı düşünmediklerini açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Emin Eltuğral, kongre kararı almayı düşünmediklerini söyledi.

        Eltuğral, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün 430 milyon lira civarında borcunun olduğunu belirtti.

        FIFA'da Giresunspor'a ait 26 dosya bulunduğunu ifade eden Eltuğral, bunlar arasında eski futbolcuların yanı sıra kulüplerin alacaklarını içeren dosyalar olduğunu aktardı.

        Eltuğral, kongre kararı almayı düşünmediklerini vurgulayarak, "Kongre kararı düşünecek bir durum yok. Biz zaten Giresunspor'u yalnız bırakmamak için geldik ve devam ediyoruz, işimizi de gayet düzgün yapıyoruz. Düzgün olmayan bir şeyi bulursanız açıklayın, söyleyin onun üzerine bakalım." dedi.

        Giresunspor'u içinde bulunduğu ekonomik durumdan kurtarabilecek bir yönetim kurulu üzerinde uzlaşılması halinde görevi bırakabileceklerine işaret eden Eltuğral, "Biz, 'Bu konuyu çözeceğiz, Giresunspor'u bu durumdan kurtaracağız' diye bir teklif gelirse bırakırız, kongre kararı, istifa ne gerekiyorsa onu yaparız dedik." ifadelerini kullandı.

        Giresunspor'a verilen puan silme cezasına değinen Eltuğral, şöyle devam etti:

        "Bir sezonda 25 puana kadar silinebiliyor. Bu 25 puanın silinebileceği dava olursa silinebilir. Bizim 26 dosyamız var, bu dosyalardan hepsi o yola başvurduklarında 6'şar puan sildirebilir. Bu oyunculardan biri o yola başvurdu ve 6 puanı sildirdi. Giresunspor'u bu durumdan kurtarmadığımız sürece önümüzdeki senelerde de bu puan sildirmelerle karşı karşıya kalabileceğiz."

        Düşme hattındaki rakiplerle aralarında 10 puan fark olduğunu belirten Ertuğral, ikinci yarıda bu farkı kapatmak için takımın mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu

        Benzer Haberler

        Giresun'da cezaevinde fındık işleme atölyesi açıldı
        Giresun'da cezaevinde fındık işleme atölyesi açıldı
        Espiye'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
        Espiye'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
        CHP Giresun Milletvekili Gezmiş, gazetecilerle buluştu
        CHP Giresun Milletvekili Gezmiş, gazetecilerle buluştu
        Giresun'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Giresun'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Giresun'da Kıbrıs gazisi Akkurt son yolculuğuna uğurlandı
        Giresun'da Kıbrıs gazisi Akkurt son yolculuğuna uğurlandı
        Genç girişimci 17 ülkeye taşıyıcı bant sistemi ihraç etti
        Genç girişimci 17 ülkeye taşıyıcı bant sistemi ihraç etti