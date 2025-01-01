Giresun'da bir kadının av tüfeğiyle vurulup ölmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
Giresun'un Dereli ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle vurularak ölmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.
Giresun'un Dereli ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle vurularak ölmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.
İddiaya göre, Meşeliyatak köyünde dün gece D.Y'nin (31) yerine koymaya çalıştığı av tüfeğinden çıkan saçmalar, kız kardeşi Fatma T'ye (26) isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında D.Y, İ.B, H.T, N.T. ve H.T. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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