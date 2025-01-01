Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da bir kadının av tüfeğiyle vurulup ölmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

        Giresun'un Dereli ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle vurularak ölmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da bir kadının av tüfeğiyle vurulup ölmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Dereli ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle vurularak ölmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Meşeliyatak köyünde dün gece D.Y'nin (31) yerine koymaya çalıştığı av tüfeğinden çıkan saçmalar, kız kardeşi Fatma T'ye (26) isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında D.Y, İ.B, H.T, N.T. ve H.T. gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Megakentte trafik yüzde 1!
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Eve bağımlıydı! Hayatı basketbolla değişti
        Eve bağımlıydı! Hayatı basketbolla değişti
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı

        Benzer Haberler

        Giresun'da kaçak alkol ve sigara operasyonu
        Giresun'da kaçak alkol ve sigara operasyonu
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Babasından öğrendiği kilim dokuma sanatını asırlık tezgahta sürdürüyor
        Babasından öğrendiği kilim dokuma sanatını asırlık tezgahta sürdürüyor
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Giresun Belediyesinden yaya ve araç trafiği çalışması
        Giresun Belediyesinden yaya ve araç trafiği çalışması
        Giresunspor Kulübü Başkanı Eltuğral, kongre kararı almayı düşünmediklerini...
        Giresunspor Kulübü Başkanı Eltuğral, kongre kararı almayı düşünmediklerini...