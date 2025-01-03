Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da jandarma ve emniyet teşkilatına 65 araç tahsis edildi

        Giresun'da jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 65 aracın teslimi için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:56 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da jandarma ve emniyet teşkilatına 65 araç tahsis edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 65 aracın teslimi için tören düzenlendi.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Hükümet Konağı önündeki törende, emniyet ve asayiş hizmetlerinin süreklilik arz ettiğini söyledi.

        Dolayısıyla araçların 24 saat esasına göre hizmet verebildiğini belirten Serdengeçti, "Personel değişiyor ama araçlar hizmete devam ediyor. Sadece personel sayısı ile arzu ettiğimiz güvenlik iklimini tesis edemeyiz. İnsan kaynağıyla birlikte araç gereç, donanım ve teknoloji kapasitesinin de güçlendirilmesi şart." dedi.

        Serdengeçti, kolluk birimlerini daha hızlı ve caydırıcı kılacak şeyin teknik donanım ve imkanlar olduğuna işaret ederek, "Bugün emniyet ve jandarma teşkilatımızın kullanımına sunacağımız araçlarla inşallah buna bir adım daha yaklaşmış olacağız." diye konuştu.

        AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ise güvenlik güçlerinin huzur ve güveni sağlamak üzere her türlü şartta görev yaptığını vurgulayarak, araçların her iki teşkilata hayırlı olmasını diledi.

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür de devletin güçlü olduğunu ifade ederek, emniyet ve jandarma teşkilatının kazasız belasız çalışmalarına devam etmesi temennisinde bulundu.

        İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi ve İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer'in de katıldığı törende, 26 araç jandarma, 39 araç da emniyet personeline teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Antalya'da turist rekoru
        Antalya'da turist rekoru
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Jelert gelişmesi!
        Jelert gelişmesi!
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Genç Milli Hentbol Takımı başarı çıtasını yukarıya taşıma hedefinde
        Genç Milli Hentbol Takımı başarı çıtasını yukarıya taşıma hedefinde
        Giresun'da kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Giresun'da kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Espiye Müftülüğünden hastalara kandil ziyareti
        Espiye Müftülüğünden hastalara kandil ziyareti
        Fatma'nın av tüfeğiyle ölümüne ilişkin 5 yakını tutuklandı
        Fatma'nın av tüfeğiyle ölümüne ilişkin 5 yakını tutuklandı
        Giresun'da bir kadının av tüfeğiyle vurulup ölmesine ilişkin 5 şüpheli tutu...
        Giresun'da bir kadının av tüfeğiyle vurulup ölmesine ilişkin 5 şüpheli tutu...
        Giresun'da fındık fiyatı 2025 yılına 125 liradan başladı
        Giresun'da fındık fiyatı 2025 yılına 125 liradan başladı