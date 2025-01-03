Giresun'da kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Tirebolu ve Görele Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralanan sürücüyle Gülçin (38), Mustafa Emir (15), Miraç (10), Berat Efe Pürçek (3) ve Rezzan (34), Elif Naz (11), Ahmet Mert (9) ile Alperen Köse (4) ekiplerin çalışmasıyla dere yatağından çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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