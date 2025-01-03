Giresun'da kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
İlçenin Ortacami köyünde Faruk Pürçek'in (39) kullandığı 28 TB 805 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüyle Gülçin (38), Mustafa Emir (15), Miraç (10), Berat Efe Pürçek (3) ve Rezzan (34), Elif Naz (11), Ahmet Mert (9) ile Alperen Köse (4) ekiplerin çalışmasıyla dere yatağından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Tirebolu ve Görele Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.