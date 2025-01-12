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        AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz'dan kongre teşekkürü

        AK Parti Giresun İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Mete Bahadır Yılmaz, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 22:48 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:48
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        AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz'dan kongre teşekkürü
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        AK Parti Giresun İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Mete Bahadır Yılmaz, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Giresun 8. Olağan İl Kongresi'nin dün yoğun bir katılımla gerçekleştiğini anımsattı.

        31 Mart 2023'te teslim aldığı il başkanlığı görevini yeniden şahsına layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve delegelere teşekkür eden Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı misyonuyla, halka hizmeti hakka hizmet bilerek azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

        Yılmaz, milletvekilleri, belediye başkanları, partisinin il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri, Cumhur İttifakı temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer davetlilere de teşekkür ederek, "Bu kutlu yolculuğumuzda destek veren herkese minnettarım. Rabbim, milletimize hizmet yolunda işlerimizi kolaylaştırsın." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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