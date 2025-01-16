Giresun Müzesi arkeolojik ve etnografik eserleriyle ilgi görüyor

GÜLTEKİN YETGİN - İçerisinde bölgenin arkeolojik ve etnografik eserlerini barındıran Giresun Müzesi, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müze, yaklaşık 37 yıldır Hititlerden Frigyalılara, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetten tarihi esere ev sahipliği yapıyor.

Tamamına yakını Karadeniz Bölgesi'ne ait eserlerden oluşan müze, Giresun Kalesi'ne ve tarihi Zeytinlik semtine yakınlığıyla son yıllarda kente gelen turistlerin ziyaret ettiği yerlerden biri durumunda.

Bunun yanı sıra müze öğrenciler tarafından da sıkça ziyaret ediliyor. Okulların düzenlediği müze gezileriyle öğrenciler tarihi eserler ve bölgenin geçmişi hakkında bilgi edinme şansına sahip oluyor.

- Müzedeki eserler, zaman zaman depoda korunanlarla değiştiriliyor

Giresun Müzesi Müdürü Hulusi Güleç, AA muhabirine, müze binasının 1860'lı yıllarda yapılan Ortadoks kilisesi olduğunu söyledi.

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi sonrasına kadar kilisenin yaklaşık 20 yıl kadar da cezaevi olarak kullanıldığını aktaran Güleç, binanın 1988'de müze olarak açıldığını kaydetti.

Güleç, arkeolojik ve etnografik eserlerin müzede birlikte sergilendiğini belirterek, burada yaklaşık 12 bin eserin yer aldığını anlattı.

Bunun sadece 2 bin kadarını sergileyebildiklerini aktaran Güleç, "Mekan dar, sadece kilise içerisindeki alanı kullanabiliyoruz. Yaklaşık 10 bin eserimiz ise depolarımızda korunuyor, bunları zaman zaman bakımdan geçirip teşhirdeki eserlerle yer değiştiriyoruz." dedi.

Müzede milattan önce 3 binli yıllardan Osmanlı'nın son dönemine kadar eserlerin kronolojik sıra halinde sergilendiğini ifade eden Güleç, "Eski Tunç çağına ait çanak çömlek, taş balta, mızrak ve ok uçları gibi eserlerin yanında Roma dönemine ait birtakım pişmiş toprak kaplar, Bizans dönemine ait sikkeler, künyeler, küpeler, Osmanlı dönemine ait takı ve süs eşyaları, kıyafetler gibi çeşitli eserleri sergiliyoruz." diye konuştu.