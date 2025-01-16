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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan evde bakım yardımı açıklaması:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen yıl 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yaptıklarını belirterek, "Bu ay da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:15
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan evde bakım yardımı açıklaması:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen yıl 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yaptıklarını belirterek, "Bu ay da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık." dedi.

        Göktaş, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyareti sırasında, sosyal devlet anlayışıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı merkeze alan politikalar yürüttüklerini söyledi.

        Vatandaşın önceliklerini dikkate alarak şehirlerde sosyal hizmetleri güçlendirdiklerini vurgulayan Göktaş, Giresun'a 110 milyar 174 milyon liralık yatırım yapıldığını ifade etti.

        Göktaş, Bakanlığın Giresun'a yatırım ve sosyal desteklerinin ise 6 milyar 905 milyon lira olduğuna işaret ederek, kentteki 6 sosyal hizmet merkeziyle toplumun her kesimine hizmet götürdüklerini anlattı.

        Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgesinde pilot olarak başlattıklarına dikkati çeken Göktaş, "13 Ocak'ta Aile Günü'nde Cumhurbaşkanımız bir müjdeyi bütün milletimizle paylaştı, evlenecek ve yuva kuracak gençlerimize yönelik de bu hizmetimizi 81 ilimizde yaygınlaştırıyoruz. İnşallah Giresunlu gençlerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        - Ülke genelinde 542 bin kişiye evde bakım yardımı hizmeti sunuluyor

        Bakan Göktaş, engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza ederek bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Aylık ortalama Türkiye genelinde 542 bin vatandaşımıza bu hizmeti sunuyoruz. Giresun'da ise bu hizmetten 3 bin 750 vatandaşımız faydalanıyor. 2024 yılında toplam 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Bu ay da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Bildiğiniz gibi ocak ayında memur maaş katsayısında düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini şubat ayında hak sahiplerinin hesabına yatıracağız ve bu artışla beraber evde bakım yardımı 10 bin 125 lira olarak yatırmaya devam edeceğiz."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, hizmetleri büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini vurguladı.

        Göktaş, vatandaşın refahı ve huzuru için politikaları hayata geçirdiklerini dile getirerek, hizmetlerin kapsamını ve kalitesini genişlettiklerini, her zaman vatandaşın yanında olmaya ve ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceklerini aktardı.

        Elazığ'da 2005'te şehit olan Jandarma Onbaşı Zafer Konak'ın ailesini ziyaret eden Göktaş, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve partililerle de bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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