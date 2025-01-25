Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Dereli'de turizm hareketliliğiyle tersine göç hedefleniyor

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da turizmde son yıllarda önemli bir destinasyon haline gelen Dereli ilçesinde, ekonomik hareketlilikle tersine göçün başlatılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dereli'de turizm hareketliliğiyle tersine göç hedefleniyor
        ABONE OL

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da turizmde son yıllarda önemli bir destinasyon haline gelen Dereli ilçesinde, ekonomik hareketlilikle tersine göçün başlatılması amaçlanıyor.

        Mavigöl, Göksu Travertenleri, yaylaları, tarihi ve kültürel özellikleriyle dikkati çeken Dereli, son yıllarda bölge turizminde de ön plana çıkmaya başladı.

        İlçedeki ulaşım ve konaklama gibi altyapı eksiklikleri hızla giderilirken, yapılan tanıtımlarla da bölgenin bilinirliliği arttırılmaya çalışılıyor.

        Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, Dereli'nin yeşilin en güzel tonlarına sahip yaylaları, Mavigöl'ü, Göksu Travertenleri, tarihi ve kültürel özellikleriyle öne çıktığını söyledi.

        İlçenin bu özellikleriyle turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğunu aktaran Şenlikoğlu, barındırdığı bu özellikleriyle Dereli'yi yöre ve ülke turizmine kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

        Şenlikoğlu, son yıllarda altyapı yatırımları ve tanıtımların yanı sıra sosyal medyanın da etkisiyle ilçenin tanınırlığında artış yaşandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Dereli, Giresun'un ve Türkiye'nin en zengin turizm potansiyeline sahip yerlerinden. Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş başta olmak üzere birçok doğal güzelliklere sahip yaylalarımız bulunuyor. İlçemizin son yıllarda artmaya başlayan potansiyeli, özellikle turizm alanında kendisini daha fazla gösteriyor. Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılması, yollarımızın yapılması turizm hareketliliğini artırdı."

        - "Geçen yıl 1 milyon kişi ilçemizi ziyaret etti"

        İlçede hizmete alınan tabiat parklarının etkisiyle turizm hareketliliğinde ciddi artış yaşandığına işaret eden Şenlikoğlu, "2024 yılında günübirlik ve konaklamalı misafirlerimizi ilçede ağırlamanın mutluluğu yaşadık. Geçen yıl 1 milyon kişi ilçemizi ziyaret etti. Yaz dönemi yoğun geçti. Bunun yanı sıra kış aylarında da yerli ve yabancı turistleri ağırladık." dedi.

        Şenlikoğlu, ilçede 7-8 ay turizm hareketliliği yaşandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Kış turizmi için de altyapı hazırlıkları sürüyor. Potansiyel daha da artacaktır. Dolayısıyla yılın tümünde turizm hareketliliği artacaktır. Bu da ekonomik olarak gelişimi artıracaktır. Dereli göç veren bir ilçe. Turizmin gelişmesi yeni yatırımları da beraberinde getiriyor. Bu da istihdamın, ekonomik hareketliğin artmasını sağlıyor. Dereli'de geriye dönüşler söz konusu. Amacımız göçü tersine çevirmek."

        Ulaşım standardının yükseltilmesi amacıyla girişimlere devam ettiklerini anlatan Şenlikoğlu, Dereli ile Eğribel Geçidi arasındaki yolun ihalesinin yapılmasını beklediklerini kaydetti.

        Şenlikoğlu, Doğu Karadeniz'i, İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak yollar arasında yer alan bu projenin yanı sıra yayla yollarının da iyileştirilmesi sayesinde turist sayısında ciddi artış yaşanacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da bina çöktü! Enkazda aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedeni çıkarıldı!
        Konya'da bina çöktü! Enkazda aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedeni çıkarıldı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Karadeniz Oda ve Borsa Bölge Toplantısı"nda k...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Karadeniz Oda ve Borsa Bölge Toplantısı"nda k...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Giresun'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Giresun'da konuştu:
        Giresun'da yaralı balıkçıl kuşu koruma altına alındı
        Giresun'da yaralı balıkçıl kuşu koruma altına alındı
        Giresun'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Giresun'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Giresun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalandı
        Giresun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalandı
        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas'tan Espiye'ye ziyaret
        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas'tan Espiye'ye ziyaret