Dereli'de turizm hareketliliğiyle tersine göç hedefleniyor

ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da turizmde son yıllarda önemli bir destinasyon haline gelen Dereli ilçesinde, ekonomik hareketlilikle tersine göçün başlatılması amaçlanıyor.

Mavigöl, Göksu Travertenleri, yaylaları, tarihi ve kültürel özellikleriyle dikkati çeken Dereli, son yıllarda bölge turizminde de ön plana çıkmaya başladı.

İlçedeki ulaşım ve konaklama gibi altyapı eksiklikleri hızla giderilirken, yapılan tanıtımlarla da bölgenin bilinirliliği arttırılmaya çalışılıyor.

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, Dereli'nin yeşilin en güzel tonlarına sahip yaylaları, Mavigöl'ü, Göksu Travertenleri, tarihi ve kültürel özellikleriyle öne çıktığını söyledi.

İlçenin bu özellikleriyle turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğunu aktaran Şenlikoğlu, barındırdığı bu özellikleriyle Dereli'yi yöre ve ülke turizmine kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Şenlikoğlu, son yıllarda altyapı yatırımları ve tanıtımların yanı sıra sosyal medyanın da etkisiyle ilçenin tanınırlığında artış yaşandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dereli, Giresun'un ve Türkiye'nin en zengin turizm potansiyeline sahip yerlerinden. Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş başta olmak üzere birçok doğal güzelliklere sahip yaylalarımız bulunuyor. İlçemizin son yıllarda artmaya başlayan potansiyeli, özellikle turizm alanında kendisini daha fazla gösteriyor. Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılması, yollarımızın yapılması turizm hareketliliğini artırdı."

- "Geçen yıl 1 milyon kişi ilçemizi ziyaret etti"

İlçede hizmete alınan tabiat parklarının etkisiyle turizm hareketliliğinde ciddi artış yaşandığına işaret eden Şenlikoğlu, "2024 yılında günübirlik ve konaklamalı misafirlerimizi ilçede ağırlamanın mutluluğu yaşadık. Geçen yıl 1 milyon kişi ilçemizi ziyaret etti. Yaz dönemi yoğun geçti. Bunun yanı sıra kış aylarında da yerli ve yabancı turistleri ağırladık." dedi.

Şenlikoğlu, ilçede 7-8 ay turizm hareketliliği yaşandığını dile getirerek, şöyle konuştu: