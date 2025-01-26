Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Adasokağı, deplasmanda Görele Belediyespor'u 27-22 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 21:59 Güncelleme: 26.01.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        ABONE OL

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Adasokağı, deplasmanda Görele Belediyespor'u 27-22 mağlup etti.

        Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip, 16-11 önde bitirdi.

        Müsabakanın ikinci yarısında da deplasman ekibi üstünlüğünü korudu ve salondan 27-22 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen

        Benzer Haberler

        Giresunspor - Diyarbekir Spor: 0-0
        Giresunspor - Diyarbekir Spor: 0-0
        Giresun'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
        Giresun'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
        Dereli'de turizm hareketliliğiyle tersine göç hedefleniyor
        Dereli'de turizm hareketliliğiyle tersine göç hedefleniyor
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Karadeniz Oda ve Borsa Bölge Toplantısı"nda k...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Karadeniz Oda ve Borsa Bölge Toplantısı"nda k...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Giresun'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Giresun'da konuştu:
        Giresun'da yaralı balıkçıl kuşu koruma altına alındı
        Giresun'da yaralı balıkçıl kuşu koruma altına alındı