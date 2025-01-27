Giresun'da Dikmetaş Göleti buz tuttu

Gölet, buz tutan hali ile doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş tutkunlarınca ilgi gördü.

Toplukonak ve Gürpınar köyü sınırlarında yer alan 1800 rakımlı Dikmetaş Yaylası'nda DSİ'nin tarımsal sulama amacıyla inşa ettiği göletin bulunduğu bölgede kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

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