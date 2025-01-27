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        Giresun'da Dikmetaş Göleti buz tuttu

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Dikmetaş Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:34
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        Giresun'da Dikmetaş Göleti buz tuttu
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Dikmetaş Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Toplukonak ve Gürpınar köyü sınırlarında yer alan 1800 rakımlı Dikmetaş Yaylası'nda DSİ'nin tarımsal sulama amacıyla inşa ettiği göletin bulunduğu bölgede kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Yüzeyi hava sıcaklıklarının düşmesiyle buz tutan gölet, çevresindeki çam ve köknar ağaçlarıyla beyaza büründü.

        Gölet, buz tutan hali ile doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş tutkunlarınca ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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