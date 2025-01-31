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        Giresun Valisi Serdengeçti, organları bağışlanan gencin ailesini ziyaret etti

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, organları bağışlanan Serpil Abdioğlu'nun ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:01
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        Giresun Valisi Serdengeçti, organları bağışlanan gencin ailesini ziyaret etti
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, organları bağışlanan Serpil Abdioğlu'nun ailesini ziyaret etti.

        Vali Serdengeçti, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan 21 yaşındaki Abdioğlu'nun, Ericek köyündeki ailesine ziyarette bulundu.

        Anne Fatma ile baba Menderes Abdioğlu'na taziyelerini ileten Serdengeçti, genç kadına da Allah'tan rahmet diledi.

        Ziyarete Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Espiye Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ve Espiye Müftü Vekili Ömer Çınar katıldı.

        Serdengeçti, ayrıca Ericek köyünde aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören yollardaki çalışmaları inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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